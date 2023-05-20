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10:39, 20 мая 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о новом ракетном ударе ВСУ по Мариуполю

В ДНР заявили, что ВСУ снова нанесли ракетный удар по Мариуполю 20 мая

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый ракетный удар по Мариуполю утром в субботу, 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные наносили удары дальнобойными ракетами, при этом их тип еще уточняется.

В свою очередь, очевидцы сообщили, что утром в субботу около 06:25 системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты над городом.

Днем ранее, 19 мая, ВСУ также обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами. В городе сообщали о серии мощных взрывов.

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Варвара Кошечкина
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