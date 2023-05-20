В ДНР сообщили об обстреле Мариуполя украинскими дальнобойными ракетами

В СЦКК ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами. Об этом в Telegram-канале заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что снаряды были выпущены с позиций ВСУ к северо-западу от города в 21:20 мск.

19 мая сообщалось о серии мощных взрывов, прозвучавших в Мариуполе. Тогда представитель силовых структур ДНР уточнил, что взрывы произошли в районе старого аэропорта на юго-западе города.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей ВСУ в ходе контрнаступления Киева. По его мнению, России по возможности следовало бы укрепить мариупольское направление. «Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи, — это и мгновенная угроза Донецку», — считает он.