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03:12, 20 мая 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об обстреле Мариуполя украинскими дальнобойными ракетами

В СЦКК ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами. Об этом в Telegram-канале заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что снаряды были выпущены с позиций ВСУ к северо-западу от города в 21:20 мск.

19 мая сообщалось о серии мощных взрывов, прозвучавших в Мариуполе. Тогда представитель силовых структур ДНР уточнил, что взрывы произошли в районе старого аэропорта на юго-западе города.

Ранее командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей ВСУ в ходе контрнаступления Киева. По его мнению, России по возможности следовало бы укрепить мариупольское направление. «Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи, — это и мгновенная угроза Донецку», — считает он.

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Марина Совина
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