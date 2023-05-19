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22:00, 19 мая 2023Россия

В Мариуполе прозвучала серия взрывов

В Мариуполе прозвучала серия мощных взрывов
СюжетВзрыв в Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Мариуполе прозвучал серия мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) уточнил агентству, что взрывы произошли в районе старого аэропорта на юго-западе города.

Издание Baza, в свою очередь, пишет, что всего прозвучали четыре взрыва.

2 мая президент России Владимир Путин запустил трамвайное движение в Мариуполе. Глава государства отметил, что в строй вводится более десяти километров дороги. «Это только малая толика, потому что всего в городе трамвайных путей было почти на сто километров. Но это только начало, первый этап работы в данной сфере», — подчеркнул Путин.

В апреле командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал Мариуполь одной из возможных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе их контрнаступления. «Мариуполь, если выйти на него где-нибудь от Волновахи — это и мгновенная угроза Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым», — объяснил комбат. По его мнению, России по возможности следовало бы укрепить мариупольское направление.

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Марина Совина
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