СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. Об этом пишет РИА Новости.

«Кроме этого, обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск», — говорится в сообщении СК. В ведомстве считают, что прокурор и судья МУС «вынесли незаконные решения об аресте президента Российской Федерации [Владимира Путина] и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка [Марии Львовой-Беловой]».

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.