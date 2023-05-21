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16:06, 21 мая 2023Силовые структуры

СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

СК России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда

Фото: STRINGER Image / Shutterstock / Fotodom

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда (МУС) Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале. Об этом пишет РИА Новости.

«Кроме этого, обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск», — говорится в сообщении СК. В ведомстве считают, что прокурор и судья МУС «вынесли незаконные решения об аресте президента Российской Федерации [Владимира Путина] и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка [Марии Львовой-Беловой]».

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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Виктория Кондратьева
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