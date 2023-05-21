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13:25, 21 мая 2023Бывший СССР

Председатель Европарламента заявила о готовности Молдавии вступить в ЕС

Председатель Европарламента Метсола: Молдавия уже готова к вступлению в Евросоюз

Фото: Johanna Geron / Reuters

Переговоры по вопросу евроинтеграции Молдавии должны начаться как можно скорее, поскольку страна уже готова вступить в Евросоюз. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола, пишет РИА Новости.

Она также понадеялась, что переговоры по вступлению Молдавии в ЕС начнутся в этом году. «Мы гордимся тем, что являемся крупнейшим сторонником интеграции в ЕС», — подчеркнула Метсола.

Ранее глава республики Майя Санду созвала митинг под лозунгом «Европейская Молдова». Президент считает, что акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление жителей страны интегрироваться в ЕС.

Санду также подчеркнула, что Молдавия к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии для вступления в объединение. Они в том числе касаются «принципа верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией».

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Виктория Кондратьева
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