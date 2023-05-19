Молдавия назвала сроки выполнения условий для вступления в Евросоюз

Президент Молдавии Санду пообещала выполнить все условия для вступления в ЕС в 2023 году

Молдавия к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии ((ЕК) для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом в эфире телеканала Moldova 1 заявила президент республики Майя Санду.

Санду отметила, что правительство республики ждет, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. «К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году», — пообещала президент.

По словам Санду, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.

Ранее Санду обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки в проведении реформ, необходимых для ускорения процесса евроинтеграции двух стран. Также политики оценили ситуацию на Украине и «вызовы безопасности в регионе». Кроме того, в беседе с Кулебой Санду отметила, что поддерживает мирный план для республики.