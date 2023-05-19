Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:27, 19 мая 2023Бывший СССР

Молдавия назвала сроки выполнения условий для вступления в Евросоюз

Президент Молдавии Санду пообещала выполнить все условия для вступления в ЕС в 2023 году

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Молдавия к середине 2023 года выполнит все условия Еврокомиссии ((ЕК) для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом в эфире телеканала Moldova 1 заявила президент республики Майя Санду.

Санду отметила, что правительство республики ждет, когда на уровне Совета Европа в повестке появятся обсуждения о начале переговоров с Молдавией и Украиной. «К середине этого года мы выполним условия, выдвинутые Еврокомиссией в прошлом году», — пообещала президент.

По словам Санду, через неделю состоится заседание комиссии по европейской интеграции, чтобы оценить уровень прогресса по всем направлениям.

Ранее Санду обсудила с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы взаимной поддержки в проведении реформ, необходимых для ускорения процесса евроинтеграции двух стран. Также политики оценили ситуацию на Украине и «вызовы безопасности в регионе». Кроме того, в беседе с Кулебой Санду отметила, что поддерживает мирный план для республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США с союзниками передать Украине истребители F-16
В ЦСКА высказались об обвинениях в манипуляции со ставками в адрес игрока клуба
Врач назвала способы натренировать интимные мышцы
Вучич получил предупреждение о попытках проведения цветной революции в Сербии
Московский таксист обманул иностранца по старой схеме
Постпред России отметил отсутствие реакции ОЗХО на данные о провокациях Киева
Молдавия назвала сроки выполнения условий для вступления в Евросоюз
Муж бывшей сотрудницы полиции стал торговать наркотиками и попался
Названы районы Москвы с самой быстрой сдачей жилья в аренду
В Мариуполе прозвучала серия взрывов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.