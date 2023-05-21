Бывший врач Белого дома дал оценку здоровья Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон: Джо Байдену следует серьезно обсудить здоровье с врачами

Президенту США Джо Байдену следует серьезно поговорить на тему своего здоровья с врачами и близкими. Такой совет американскому лидеру дал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, у Байдена, а также у двух сенаторов-демократов 90-летней Дайэнн Файнстайн и Джона Феттермана имеются когнитивные проблемы. «Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны!», — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда здоровье Джо Байдена угрожающим национальной безопасности. Ранее аналогичное мнение высказывала журналист Джордан Бойд. По ее мнению, президент подвергает США риску практически всегда, когда начинает говорить.