Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 21 мая 2023Мир

Бывший врач Белого дома дал оценку здоровья Байдена

Экс-врач Белого дома Джексон: Джо Байдену следует серьезно обсудить здоровье с врачами

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Джо Байдену следует серьезно поговорить на тему своего здоровья с врачами и близкими. Такой совет американскому лидеру дал бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в своем Twitter-аккаунте.

По его мнению, у Байдена, а также у двух сенаторов-демократов 90-летней Дайэнн Файнстайн и Джона Феттермана имеются когнитивные проблемы. «Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны!», — говорится в сообщении.

Это не первый раз, когда здоровье Джо Байдена угрожающим национальной безопасности. Ранее аналогичное мнение высказывала журналист Джордан Бойд. По ее мнению, президент подвергает США риску практически всегда, когда начинает говорить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие Артемовска. Путин поздравил участников операции и пообещал наградить отличившихся
В США рассказали о настоящей причине встречи лидеров G7
Бывший врач Белого дома дал оценку здоровья Байдена
Российские военные поразили две бригады и один полк ВСУ
Человечество вызвало сокращение объема воды в половине озер мира за 30 лет
Названы станции непостроенного царского метро в Москве
Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России
Пушков назвал способ изменить образ мышления Запада
Макгрегор назвал сроки проведения следующего поединка
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.