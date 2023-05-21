В Турции заявили об отсутствии данных о попытках России повлиять на выборы

Глава МИД Чавушоглу заявил об отсутствии у Турции данных о попытках РФ повлиять на выборы

Анкара не получала данных о каких-либо попытках российской стороны оказать влияние на выборы в республике. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Habertürk.

Он напомнил, что кандидат в президенты от оппозиции Кемаль Кылычдароглу высказал угрозы в отношении РФ. Министр объяснил, что неправильно портить отношения с какой-либо страной без причины. Он указал на то, что Кылычдароглу не имеет доказательств вмешательства Москвы в выборы.

«Он ответил, что у него "сложилось такое впечатление". И мы тоже не получали подобной информации», — подчеркнул Чавушоглу. По мнению главы МИД, при отсутствии доказательств подобные обвинения являются пропагандой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции не может быть и речи. По его словам, слухи распространяют лжецы.