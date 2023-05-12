В Кремле опровергли вмешательство России в выборы в Турции

Песков: ни о каком вмешательстве в выборы в Турции речи идти не может

Ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции не может быть и речи, подобные слухи распространяют лжецы. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Заявление прозвучало после того, как единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу опубликовал пост на русском языке, в котором призвал Россию воздержаться от вмешательства в президентские выборы.

Опровергая данное утверждение, официальный представитель Кремля заверил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других стран.

«Официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — подчеркнул Песков.

Известно, что президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50 процентов голосов, проведут 28 мая.