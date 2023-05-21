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12:06, 21 мая 2023Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать подстанцию в российском регионе

SHOT: ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Брянской области, пострадавших нет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать электроподстанцию в Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации канала, атака была совершена с помощью беспилотника, который сбросил снаряд на территорию подстанции. Инцидент, как утверждается, произошел в Климовском районе российского региона, в деревне Рудня-Цата.

На месте происшествия были найдены фрагменты боеприпаса и воронка, диаметр которой составляет 10 сантиметров. Сейчас там работают специалисты. При инциденте никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

Официально информация о попытке атаки не подтверждалась.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли в Белгородской области мусорный полигон. Пострадавших в результате атаки нет.

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Варвара Кошечкина
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