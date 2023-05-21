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04:09, 21 мая 2023Россия

Украинская армия обстреляла мусорный полигон в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: украинская армия обстреляла полигон ТБО в Шебекино
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Украинская армия обстреляла полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела мусорный полигон загорелся, уточнил Гладков. Пострадавших нет, пожарные расчеты прибыли на место для ликвидации возгорания, сказано в сообщении.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 15 мая Гладков сообщил, что Шебекино подвергся массированному обстрелу. Никто из местных жителей не пострадал, снаряды повредили линии электропередачи.

8 мая стало известно о массированном обстреле Шебекино со стороны ВСУ. В результате пять человек пострадали, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ, уточнил Гладков.

Марина Совина
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