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17:23, 21 мая 2023Россия

Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ

Российская артиллерия уничтожила украинское подразделение, контратаковавшее под Авдеевкой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили подразделение украинских войск, контратаковавших под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что разведчики при помощи беспилотника отследили перемещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оперативно скорректировали по ним прицельный огонь артиллерии Первой славянской бригады 8-й общевойсковой армии ЮВО.

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Варвара Кошечкина
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