Российские войска разбили контратаковавших под Авдеевкой бойцов ВСУ

Российская артиллерия уничтожила украинское подразделение, контратаковавшее под Авдеевкой

Российские военные уничтожили подразделение украинских войск, контратаковавших под Авдеевкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что разведчики при помощи беспилотника отследили перемещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и оперативно скорректировали по ним прицельный огонь артиллерии Первой славянской бригады 8-й общевойсковой армии ЮВО.