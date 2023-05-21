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23:58, 21 мая 2023Мир

Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7

FT: Лулу да Силва отказался от встречи с Зеленским на саммите G7 вопреки просьбам Макрона
Луис Инасиу Лула да Силва

Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не стал проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита стран «Большой семерки» (G7). Об этом написала британская газета Financial Times (FT), сославшись на близкие к ситуации источники.

Отмечается, что Лулу да Силва отказался от встречи с Зеленским вопреки просьбам французского лидера Эммануэля Макрона. Сам украинский президент ответил на вопрос, огорчился ли он из-за несостоявшихся переговоров с бразильским коллегой. «Я думаю, что он [Лула да Силва] должен быть тем, кто расстроен», — сказал Зеленский.

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В свою очередь бразильские чиновники опровергли отказ президента от переговоров. По их словам, у президентов «просто не сошлись графики». При этом Лулу да Силва был готов увидеться с Зеленским в предложенное Украиной время в воскресенье, 21 мая. Однако переговоры не состоялись.

Президент Бразилии призвал G7 обратить внимание не только на конфликт на Украине. Он также призвал к диалогу по кризису в стране. «Я почти до изнеможения повторяю, что необходимо говорить о мире. Долгосрочного решения не может быть без диалога», — подчеркнул политик.

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Марина Совина
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