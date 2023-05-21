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17:01, 21 мая 2023Мир

Президент Бразилии призвал G7 обратить внимание не только на конфликт на Украине

Президент Бразилии попросил G7 обратить внимание на все конфликты, а не только на Украину

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Japan / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил G7 обратить внимание на все конфликты, а не только на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы страны во время выступления на саммите «Группы семи» в Японии.

Он сказал, что угрозы миру и безопасности на сегодняшний день выходят за пределы Европы. Так, например, мир необходим израильтянам, палестинцам, армянам, азербайджанцам, косоварам, сербам, сирийцам, йеменцам, ливийцам и суданцам. Поэтому политик призвал уделить международное внимание каждому конфликту.

Кроме того, бразильский президент высказался о ситуации на Украине. «Я почти до изнеможения повторяю, что необходимо говорить о мире. Долгосрочного решения не может быть без диалога», — заявил он.

Ранее стало известно, что бразильская сторона хочет избежать ситуации с принятием итоговой расширенной декларации участников саммита G7, носящей антироссийский характер. Отмечается, что Бразилия обсуждает с другими странами текст декларации и работает над тем, чтобы в нем подчеркивалась необходимость обеспечения продовольственной безопасности, при этом в случае упоминания конфликта между Россией и Украиной не было прямого осуждения Москвы.

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Екатерина Власова
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