Бразилия захотела избежать принятия антироссийской декларации на саммите G7

Globo: Бразилия хочет избежать принятия антироссийской декларации на саммите G7

Бразильская сторона хочет избежать ситуации с принятием итоговой расширенной декларации участников саммита G7 («Большой семерки»), носящей антироссийский характер. Об этом сообщает газета Globo со ссылкой на секретаря МИД Федеративной Республики по экономическим вопросам Маурисиу Лириу.

«Бразильская дипломатия работает над тем, чтобы итоговая декларация, которая будет подписана на встрече G7 в японской Хиросиме, в которой примет участие президент Луис Инасиу Лула да Силва, не стала антироссийским актом», — говорится в статье.

Отмечается, что Бразилия обсуждает с другими странами текст декларации и работает над тем, чтобы в нем подчеркивалась необходимость обеспечения продовольственной безопасности, при этом в случае упоминания конфликта между Россией и Украиной не было прямого осуждения Москвы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что, расширяя санкции, на Западе пытаются закрыть все возможности, чтобы в Европу не поступали российские энергоресурсы.