В России отреагировали на планы Запада расширить санкции

Депутат Журова ответила на планы G7 расширить санкции фразой «хотят добить Европу»

Расширяя санкции, на Западе пытаются закрыть все возможности, чтобы в Европу не поступали наши энергоресурсы. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на планы G7 («Большой семерки») ужесточить антироссийские ограничения первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также высказалась о целях и последствиях санкций.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 на саммите в Японии планируют объявить о новых санкциях против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта.

Расширение антироссийских санкций обусловлено тем, что на Западе видят пути их обхода со стороны стран, для экономики которых это критично, полагает Журова. Таким образом они, видимо, хотят уже окончательно «добить» Европу, предположила она.

Цели санкционной политики

«Не знаю, почему они сами это делают против себя. Они же анализировали ситуацию — мы преодолеваем санкции, находим пути, чтобы экономика не рухнула, начинаем внутренне развиваться, для нас это тоже хорошо. Они пытаются то же самое сделать — у них будет более дорогой газ или еще что-то, в то же время и они как-то адаптируются, чтобы снизить эти траты. Им кажется, что кто здесь кого победит. При этом ни одна страна совсем набок от санкций не легла», — высказалась парламентарий.

Собеседница «Ленты.ру» также указала на то, что в странах, против которых вводились санкции, в частности на Кубе, в Ираке, Сирии, не сменили руководителей и правительство. «Почему посчитали, что такое с Россией будет? Почему решили не то что правительство сменить, а диктовать нам условия? Наш народ готов, чтобы кто-то им что-то со стороны так жестко диктовал? Они думают, что за счет санкций они смогут добиться результата? Конечно, нет. Любой народ не хочет, чтобы его таким образом, напрямую и под давлением заставляли меняться», — прокомментировала депутат.

Возможные меры

Если даже будет принято решение о запрете практически всего экспорта в Россию, за исключением некоторых товаров, а также о полном запрете на импорт российского трубопроводного газа туда, где ранее были сокращены поставки, наша экономика не будет дестабилизирована, считает Журова.

У нас просто откроются другие рынки, а у них закроются. Их там и будоражит, потому что они понимают, что для них это хуже, чем для нас Светлана Журова депутат Госдумы

Депутат также отметила, что закрыть от сотрудничества с Россией весь мир невозможно и поставки могут экспортироваться через третьи страны. «Будет, наверное, товар дороже, но они же не решат задачу, которую ставят», — добавила она.

Ранее стало известно, что Евросоюз и страны «Большой семерки» планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, по которым Москва ранее лишь сократила поставки. Кроме того, ЕС и «Семерка» хотят предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие». Аналогичные меры будут приняты в отношении российских нефтепроводов.

Также США и другие союзники Украины обсуждают введение почти полного запрета экспорта в Россию. Вместо списка запрещенных товаров предлагается ввести перечень разрешенных позиций.