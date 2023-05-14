Стало известно о планах G7 и ЕС запретить «перезапуск» российских газопроводов

Financial Times: страны G7 и Европы планируют запретить перезапуск российских газопроводов

Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где Москва ранее лишь сократила поставки. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По информации издания, соответствующее заявление может быть принято на саммите G7 в Хиросиме 19-21 мая. Такая же мера рассматривается в качестве компонента в 11 пакете антироссийских санкций ЕС.

Поясняется, что Запад намерен и дальше сокращать использование российских энергоресурсов. Также ЕС и «Семерка» хотят предотвратить «повторное открытие путей, ранее закрытых из-за того, что Россия использует энергию как оружие».

11 мая Финская государственная энергетическая компания Gasum перестала забирать грузы сжиженного природного газа (СПГ) с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк», предназначающиеся ей по контракту. Один из двух танкеров компании Coral Energice в последний раз посещал порт Высоцк 24 апреля и покинул его без груза. Последнюю партию СПГ он забрал 12 апреля. Другое судно Gasum — Coral Energy — и вовсе не заходило в порт больше месяца, с 4 апреля. Ранее оба танкера перевозили из России по несколько партий ежемесячно. Первый забирал в общей сложности 17,46 тысячи кубометров, второй — 14,2 тысячи.

10 мая врио главы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов сообщил о сложностях с экспортом из страны нефти и газа. Однако, отметил он, российские компании смогут адаптироваться к сложившейся ситуации.