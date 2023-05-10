Стало известно о трудностях с экспортом российской нефти

ФТС сообщила о трудностях с экспортом газа и нефти из России

Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила о сложностях с экспортом из страны нефти и газа, однако заметила, что компании смогут адаптироваться. Об этом со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности главы ведомства Руслана Давыдова пишет ТАСС.

«Экспорт. Определенные затруднения есть у нефтяников, газовщиков, но они тоже приспособятся», — отметил Давыдов.

В 2022 году объем экспорта нефти из России увеличился на 7,6 процента, до 242 миллионов тонн. За тот же период добыча нефти выросла на два процента, до 535 миллионов тонн. По прогнозам вице-премьера Александра Новака, в текущем году страна уменьшит добычу нефти и газового конденсата до 515 миллионов тонн. При этом позднее стало известно, что Правительство России приостановило публикацию официальной статистики по добыче нефти, природного газа и конденсата на год — до 1 апреля 2024 года.

Западные санкции в отношении российских энергоресурсов вступили в силу 5 декабря 2022 года. Евросоюз ввел эмбарго на ввоз и транспортировку морем нефти из России, тогда же начал действовать запрет на перевозку и страхование российской нефти по цене выше предельной — 60 долларов за баррель. В ответ Россия с 1 февраля 2023 года ввела ответные меры — российским компаниям запретили поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».