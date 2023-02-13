Власти признали значительное сокращение экспорта российского угля и газа

Вице-премьер Новак сообщил, что экспорт российского угля и газа снизился в 2022 году

Экспорт российского угля снизился на 7,5 процента, до 210,9 миллиона тонн, об этом написал в статье для журнала «Энергетическая политика» вице-премьер Александр Новак.

Поставки на внутренний рынок выросли на 12,2 процента, до 172,42 миллиона тонн. Китай увеличил импорт российского угля на 11,2 процента, а Индия — на 147,8 процента. «Рассчитываем, что к 2030 году экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет в 1,5-2 раза», — сообщил Новак.

Власти признали и значительное сокращение экспорта российского газа — на 25,1 процента, до 184,4 миллиарда кубометров. Добыча упала на 11,7 процента, написал вице-премьер. В то же время поставки газа в Китай по «Силе Сибири» взлетели на 48 процентов и достигли исторического максимума в 15,4 миллиарда кубометров.

Также власти заявили о готовности направить 80 процентов российской нефти в дружественные страны в 2023 году. Ее экспорт по итогам 2022 года вырос на 7,6 процента, до 242 миллиона тонн.

Ранее Новак заявил, что Россия в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Он пояснил, что такое решение должно поспособствовать восстановлению рыночных отношений.