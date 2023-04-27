Новак рассказал о добыче нефти в России в 2023 году

Вице-премьер Новак: добыча нефти в России в 2023 году снизится до 515 млн тонн

В текущем году Россия снизит добычу нефти и газового конденсата до 515 миллионов тонн, заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

«Общая [добыча], которую мы прогнозируем, — это 515 миллионов тонн. Если сравнивать с прошлым годом, у нас было 535 [миллионов тонн], то есть это минус 20 миллионов тонн», — рассказал Новак.

В марте Москва приняла решение сократить производство и в результате в апреле вышла на заявленные объемы добровольного сокращения в размере 500 тысяч баррелей в сутки, заверил вице-премьер. Однако точную цифру текущего уровня добычи он назвать отказался.

Новак также подчеркнул, что из-за принятого решения на рынке не образуется дефицит топлива. В то же время Россия не видит необходимости в дополнительном сокращении добычи странами ОПЕК+. Организация может изменить объемы сокращения производства в случае необходимости, добавил вице-премьер.

Накануне стало известно, что Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России — в обнародованной 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал эта информация отсутствует. Ранее агентство ежемесячно размещало данные по добыче нефти с учетом газового конденсата и без него. Минэкономразвития также не раскрыло в своем макропрогнозе на 2023-2026 годы данные по объемам добычи и экспорта нефти и экспортным ценам.