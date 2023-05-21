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14:10, 21 мая 2023Мир

Байден допустил дефолт в США

Президент США Байден заявил, что все еще рассчитывает избежать наступления дефолта

Фото: Al Drago - Pool / CNP / Consolidated News Photos / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден допустил наступление суверенного дефолта в стране, который может спровоцировать своими действиями республиканская оппозиция. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает РИА Новости.

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное», — заявил американский лидер на пресс-конференции в Японии по итогам саммита «Большой семерки».

В то же время он отметил, что по-прежнему рассчитывает избежать данной ситуации из-за неразрешенной проблемы вокруг достижения потолка госдолга, поскольку «дефолт не является допустимым вариантом». Байден добавил, что лидеры Конгресса согласны с его позицией по этому вопросу.

В начале мая спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что президент страны не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга и его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту.

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Евгения Куликова
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