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03:15, 2 мая 2023Мир

В Конгрессе заявили об угрозе дефолта из-за бездействия Байдена

Спикер Маккарти: Байден отказывается работать над урегулированием ситуации вокруг госдолга
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Alexander Drago / Reuters

Американский президент Джо Байден не предпринимает усилий для урегулирования ситуации вокруг госдолга, его бездействие может привести страну к первому в истории дефолту. Такое мнение выразил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, передает РИА Новости.

Своими опасениями политик поделился на фоне предупреждения министра финансов Джаннет Йеллен о том, что власти страны могут исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения лимита госдолга 1 июня. «Президент Байден отказался выполнять свою работу, угрожая довести нашу страну до первого в истории дефолта, а время идет», — заявил Маккарти.

При этом, добавил он, республиканцы в Палате представителей приняли законопроект, который позволит избежать дефолта. В связи с этим спикер призвал Байдена и Сенат начать выполнять свою работу как можно скорее.

Ранее глава Минфина США заявила о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 1 июня, отметив, что правительство страны не сможет выполнять свои обязательства, если Конгресс не повысит или не приостановит лимит долга до июня.

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Марина Совина
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