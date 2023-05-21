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06:35, 21 мая 2023Россия

Российские военные поразили две бригады и один полк ВСУ

Савчук: группировка «Центр» нанесла огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные группировки «Центр» вскрыли перемещения двух бригад и одного полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли им огневое поражение. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Бойцы «Центра» средствами разведки определили местонахождение личного состава 66-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад, а также 15-го полка украинской нацгвардии. В результате удара ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике, добавил Савчук.

Помимо этого, российская артиллерия поразила позиции ствольной артиллерии и минометов ВСУ.

16 мая сообщалось, что российская разведка вскрыла перемещение 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества. По ним был нанесен удар, в результате чего ВСУ понесли потери в личном составе и технике.

Марина Совина
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