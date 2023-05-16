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05:36, 16 мая 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили два расчета минометов ВСУ

Российские военные уничтожили два расчета минометов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили на краснолиманском направлении два расчета минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил (ВС) России «Центр» Александр Савчук, пишет РИА Новости.

По его словам, в этом районе работала российская авиация и артиллерия. «Нанесены удары по районам сосредоточения живой силы и огневых средств, а также опорным пунктам противника. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и уничтожены два расчета минометов», — уточнил он.

Кроме того, разведка вскрыла перемещение 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск на Невском, Ямполовском участках и в районе Серебрянского лесничества. По ним также был нанесен удар, в результате чего ВСУ понесли потери в личном составе и технике.

7 мая сообщалось, что на краснолиманском направлении уничтожено около 75 украинских военных. Подразделения противника находились в районах населенных пунктов Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР), Червонопоповка и Червонная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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