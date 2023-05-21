Российский полковник оценил готовность Украины к получению истребителей F-16

Полковник в отставке Литовкин: на Украине нет аэродромов для истребителей F-16

На Украине уничтожены аэродромы и инфраструктура, необходимые для истребителей F-16. Так готовность страны к получению самолетов от стран Запада оценил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT.

«Нужен аэродром с полной инфраструктурой: командная вышка, радиолокационные станции, станции техобслуживания и так далее. Нужны заводы с запчастями, заводы по очистке авиационного керосина и много-много чего еще, чтобы самолеты F-16, да и любые другие, взлетали и садились на украинские аэродромы. Нет таких аэродромов на Украине, они все уничтожены», — сказал он.

Литовкин добавил, что подготовка летчиков для пилотирования F-16 займет минимум три месяца при условии, что они будут опытными. Если же пилоты будут неопытными, то подготовка может занять год и больше.

20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставках Киеву истребителей F-16. По его словам, в настоящее время решаются логистические вопросы.

Советник командования Вооруженных сил Украины Юрий Игнат позднее сообщил, что Киев надеется на «несколько десятков» истребителей F-16. Он уточнил, что самолеты будут передаваться подразделениями из 12-18 самолетов. В перспективе страна хотела бы полностью укомплектовать свои силы такими истребителями, отметил Игнат. По его словам, на данный момент у Украины четыре типа боевых самолетов — Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, и все их может заменить один F-16.