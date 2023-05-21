Водружение российского флага над Артемовском показали на видео

«Военкоры русской весны» показали кадры водружения российского флага над Артемовском

Водружение российского флага над Артемовском (украинское название — Бахмут) показали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В субботу, 20 мая, российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска. Тогда же основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин записал видео на фоне развалин города. По его словам, последним взятым опорным пунктом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе стал микрорайон Самолет.

Позже Минобороны подтвердило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» Артемовск был занят российскими войсками. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Бои за город шли 224 дня.

Президент Владимир Путин поздравил участников операции. Он также пообещал наградить отличившихся.