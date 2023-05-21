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08:06, 21 мая 2023Бывший СССР

Хакер из ДНР уличил Киев во лжи о состоянии Залужного

Хакер «Джокер ДНР»: главком ВСУ Залужный перенес несколько тяжелых операций после ранения

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный перенес несколько тяжелых хирургических операций после ранения. Об этом сообщил хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер в своем Telegram-канале.

По словам «Джокера», Киев лжет о состоянии Залужного, публикуя его старые фото. «Надоело смотреть на фейки со старыми фото якобы с Кипра на дорогущем курорте во время подготовки наступления ВСУ», — высказался хакер.

Автор канала заявил, что главком ВСУ получил ранение в начале мая при ракетном ударе по штабу ВСУ под Павлоградом. Эту информацию Киев тщательно скрывает по указанию Запада, «чтобы это не повлияло на боевой дух украинских солдат перед наступлением», добавил хакер.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, что главком ВСУ Залужный продолжает исполнять свои обязанности. «Главком на месте. Делает свою работу», — заверила замглавы ведомства Анна Маляр. По ее словам, информационную волну о якобы исчезновении Залужного запустили россияне.

Марина Совина
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