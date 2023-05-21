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01:35, 21 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ

Минобороны Украины: Залужный продолжает исполнять обязанности главкома ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на сообщения о его ранении в СМИ. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в своем Telegram-канале.

Она опровергла предположения о том, что отсутствие Залужного на публике в последнее время может быть вызвано ранением. «Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались», — говорится в сообщении. По словам Маляр, информационную волну о якобы исчезновении Залужного запустили россияне.

Ранее российский военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о критическом состоянии Валерия Залужного со ссылкой на источник в руководстве ВСУ. Он напомнил, что Залужный пропал из медиапространства начиная с 8 мая. По словам военкора, в тот день Залужный получил тяжелое ранение, когда находился в Днепропетровской области на одном из пунктов управления Восточной группировки ВСУ.

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Марина Совина
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