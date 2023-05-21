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00:30, 21 мая 2023Наука и техника

ОС от Huawei появится в автомобилях Volkswagen

FT: разрабатываемые в Китае автомобили Volkswagen получат HarmonyOS

Фото: Gabe Pierce / Unsplash

Китайская компания Huawei предоставит собственную ОС автоконцерну Volkswagen. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

По информации источников, представители Volkswagen в Китае ведут переговоры об оснащении новых электромобилей HarmonyOS. Уточняется, что автопроизводитель ведет переговоры с Huawei и еще несколькими технологическими корпорациями, однако выбор разработчика HarmonyOS кажется наиболее предпочтительным. HarmonyOS — операционная система, разрабатываемая Huawei с 2012 года.

Журналисты отметили, что в Volkswagen по двум причинам заинтересованы в сделке. Во-первых, у немецкого концерна нет надежной и проверенной операционной системы, которую можно было устанавливать на автомобили. Во-вторых, китайские потребители как правило чаще отдают предпочтение технологиям местных производителей, чем иностранных.

Аналитики FT отметили, что немецкая корпорация стремится закрепится на растущем рынке электромобилей в Китае. Учитывая, что конкуренция здесь крайне велика, Volkswagen необходим сильный партнер.

В начале 2022 года в Китае выпустили первый смартфон с HarmonyOS не под брендом Huawei. Gionee G13 Pro получил не только фирменную ОС, но и полную поддержку сервисов компании (HMS).

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Андрей Ставицкий
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