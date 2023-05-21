Bloomberg: экстремальная жара в Азии повысила спрос на энергоресурсы из России

В Юго-Восточной Азии зафиксировали рекордную жару, из-за чего резко вырос спрос на российские энергоресурсы. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, из-за высокой температуры в Азии вырос спрос на закупку газа, мазута и угля, в том числе российского производства. Так, в апреле страны региона импортировали уголь почти на 7,5 миллиона тонн. Это на треть больше, чем в 2022 году, а импорт мазута в марте и апреле стал рекордным.

Уточняется, что лидерами по закупке российских энергоресурсов стали Индия и Китай. Вьетнам, Малайзия и Шри-Ланка также активно покупают мазут, уголь и газ. Кроме того, 15 процентов поставок приходится на Южную Корею.

Сотрудник аналитической компании JTD Energy Services Pte Джон Дрисколл считает, что теперь правительства стран Юго-Восточной Азии стоят перед выбором: конфликт с Америкой или покупка энергоносителей из России со скидкой.

Ранее стало известно, что в большей части Азии зафиксированы рекордно высокие температуры. Климатолог Максимилиан Эррера назвал происходящее самой сильной апрельской жарой в истории региона. Так, в Лаосе столбики термометров поднялись до 42,7 градуса Цельсия, а в одной из провинций Таиланда — до 44,6 градуса. В столице Бангладеш Дакке температура также превысила 40 градусов Цельсия.