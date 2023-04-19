В Азии зафиксировали самую сильную жару в истории

Guardian: в Азии зафиксировали самую сильную апрельскую жару в истории

В большей части Азии зафиксированы рекордно высокие температуры. Климатолог Максимилиан Эррера назвал происходящее самой сильной апрельской жарой в истории региона, об этом сообщает The Guardian.

Экстремально жаркие для этого периода температуры зафиксировали в нескольких странах. Так, в Лаосе столбики термометров поднялись до 42,7 градуса Цельсия, а в одной из провинций Таиланда — до 44,6 градуса. В столице Бангладеш Дакке температура также превысила 40 градусов Цельсия. Подобные рекорды зафиксированы также в шести городах на севере и востоке Индии.

В результате аномальных погодных условий в некоторых регионах Индии закрыли школы, 13 человек погибли, а восемь были вынуждены обратиться за медицинской помощью. В Таиланде департамент здравоохранения выпустил предупреждение для тех, кто работает на улице.

Ранее метеорологический департамент Индии (IMD) предупредил жителей страны об аномальной жаре. В воскресенье, 16 апреля, ведомство выпустило предупреждение о сильной жаре в ближайшие четыре-пять дней в штатах Западная Бенгалия, Бихар и Андхра-Прадеш.