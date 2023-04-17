Жителей одной страны предупредили об аномальной жаре

Жителей Индии предупредили об аномальной жаре в 40 градусов Цельсия

Метеорологический департамент Индии (IMD) предупредил жителей страны об аномальной жаре в течение следующих нескольких дней. Об этом сообщает портал Business Today.

В воскресенье, 16 апреля, ведомство выпустило предупреждение о сильной жаре в ближайшие четыре-пять дней в штатах Западная Бенгалия, Бихар и Андхра-Прадеш. Для штатов Пенджаб и Харьяна спрогнозировали аномальные температуры в следующие два дня.

Температура будет зависеть от типа местности. Специалисты предположили, что столбик термометра может подняться максимум до 40 градусов Цельсия. В прибрежных районах будет 37 градусов, в горных — 30 градусов.

В конце марта в юго-восточной части Испании зафиксировали аномальную жару — в некоторых регионах температура поднялась выше 30 градусов Цельсия. В воскресенье, 26 марта, в городе Мурсия потеплело до 31,9 градуса Цельсия, в Аликанте — до 30,8 градуса.