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05:56, 21 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

ВС России уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российская авиация уничтожила управляемым снарядом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Военные группировки нанесли удары по сосредоточению личного состава и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям теробороны, указал Зыбинский.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом противника на купянском направлении.

19 мая в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на купянском направлении. Уточнялось, что диверсанты работали в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе поселка Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).

Марина Совина
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