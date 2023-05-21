Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
Российская авиация уничтожила управляемым снарядом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает ТАСС.
Военные группировки нанесли удары по сосредоточению личного состава и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям теробороны, указал Зыбинский.
Кроме того, бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом противника на купянском направлении.
19 мая в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на купянском направлении. Уточнялось, что диверсанты работали в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе поселка Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).