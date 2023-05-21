Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

ВС России уничтожили снарядом «Краснополь» склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении

Российская авиация уничтожила управляемым снарядом «Краснополь» склад артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

Военные группировки нанесли удары по сосредоточению личного состава и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады и подразделениям теробороны, указал Зыбинский.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили три минометных расчета и пикап с личным составом противника на купянском направлении.

19 мая в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие пресекли действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на купянском направлении. Уточнялось, что диверсанты работали в районах населенных пунктов Тимковка и Синьковка в Харьковской области, а также в районе поселка Розовка в Луганской народной республике (ЛНР).