Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 21 мая 2023Наука и техника

Человечество вызвало сокращение объема воды в половине озер мира за 30 лет

Science: деятельность человечества сократила объем воды в половине озер мира за 30 лет

Фото: Jenn Wood / Unsplash

Международная команда ученых, включая специалистов из Университета Вирджинии, обнаружила, что деятельность человечества и климатические изменения стали причиной сокращения объема воды в более чем половине озер мира за последние 30 лет. Выводы исследования опубликованы в журнале Science.

В ходе работы авторы проанализировали крупнейшие озера планеты и их уровень воды начиная с 1992 года. Всего было оценено около 2000 озер на основе спутниковых данных, а также климатических и гидрологических моделей.

Материалы по теме:
Последний вздох Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Последний вздохУченые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
27 марта 2021
Будет горячо Адская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
Будет горячоАдская жара, массовые вымирания и леса в огне: чего ждать от глобального потепления
9 февраля 2020

Результаты показали, что нерациональное использование ресурсов человеком, изменения в количестве осадков и глобальное повышение температуры вызвало снижение уровня воды 56 процентов озер во все в мире. Крупнейшие источники, в которых хранится 87 процентов жидкой пресной воды на поверхности Земли, теряли влагу с совокупной скоростью около 22 гигатонн в год.

Климатологи утверждают, что эти процессы в будущем приведут к тому, что засушливые районы планеты станут еще суше, а влажные могут стать еще более влажными. При этом данные новой работы показывают, что значительная потеря воды происходит даже во влажных регионах.

Около четверти населения мира проживают возле иссыхающих озер, что отображает необходимость учета климатических изменений для управления водными ресурсами.

В апреле 2023 года сотрудники Лондонской школой гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что более 80 процентов прогнозируемых к концу века смертей из-за повышения температуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке можно предотвратить, если не позволять увеличиваться температуре на Земле более чем на два градуса выше доиндустриального уровня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Минобороны подтвердило взятие Артемовска. Путин поздравил участников операции и пообещал наградить отличившихся
В США рассказали о настоящей причине встречи лидеров G7
Бывший врач Белого дома дал оценку здоровья Байдена
Российские военные поразили две бригады и один полк ВСУ
Человечество вызвало сокращение объема воды в половине озер мира за 30 лет
Названы станции непостроенного царского метро в Москве
Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России
Пушков назвал способ изменить образ мышления Запада
Макгрегор назвал сроки проведения следующего поединка
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.