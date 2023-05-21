Названо число участников митингов оппозиции в Молдавии

Около 60 тысяч человек участвовали в митингах оппозиции в трех городах Молдавии

Около 60 тысяч человек приняли участие в антиправительственных митингах, которые прошли в воскресенье, 21 мая в Молдавии. Такое число сообщила пресс-служба оппозиционной партии «Шор», пишет РИА Новости.

Акции провели в трех городах страны — Оргеев, Бельцы и Комрат. Протестующие требовали проведения референдума о внешнем векторе Молдавии и утверждали, что президент Майя Санду и партия «Действие и солидарность» не должны решать будущее страны.

«Люди пришли на митинги, заявив, что голос народа превыше всего и что народ должен решить, куда идти Молдове — на Запад, на Восток, присоединиться или нет к какому-либо военному блоку или остаться нейтральной, как это предусмотрено конституцией», — говорится в заявлении партии «Шор».

Активисты считают, что действующая власть Молдавии принимает решения от имени всех граждан, «невзирая на бесчисленные протесты и недовольство народа». По данным февральского опроса Института маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики, большинство местных жителей выступили против разрыва связей с Россией.

Ранее председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал лидеров России, Китая, Турции, Индии и Бразилии защитить народ Молдавии от произвола властей.