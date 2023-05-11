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18:16, 11 мая 2023Бывший СССР

Мировых лидеров призвали защитить народ Молдавии от властей

Лидер партии «Шор» призвал Россию, Китай, Турцию, Индию и Бразилию защитить народ Молдавии
Илан Шор

Илан Шор. Кадр: DFNI-Frontier / YouTube

Лидер оппозиционной молдавской партии «Шор» Илан Шор призвал лидеров России, Китая, Турции, Индии и Бразилии защитить народ Молдавии от произвола властей, передает «Sputnik Ближнее зарубежье».

По словам политика, в Молдавии осуществляется геноцид, действующая власть обрекает граждан страны на голод и нищету, отменяет родной язык и преследует оппозицию.

Шор заявил, что все эти действия принимаются при поддержке западных государств, и попросил мировых лидеров крупных государств поднять этот вопрос в Совете Безопасности ООН.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в статье для The Economist призвала Евросоюз начать переговоры о вступлении в него страны в начале следующего года. Она заявила, что евроинтеграция республики является жизненно необходимым вкладом в стабильность и безопасность всей Европы.

9 мая председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко сообщил о многочисленных задержаниях за ношение георгиевской ленты в стране. «Людей выносили прямо из колонны. Мы отбивали, кого успевали. Но полицейские ходили в гражданке и набрасывались на людей», — заявил он.

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Алевтина Запольская
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