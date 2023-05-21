В США на фоне ситуации с дефолтом допустили возможность «не дотянуть до 15 июня»

Глава Минфина Йеллен: США на фоне ситуации с госдолгом могут «не дотянуть до 15 июня»

Министр финансов США Джанет Йеллен, комментируя ситуацию с госдолгом, допустила возможность того, что страна «не дотянет до 15 июня» и столкнется с дефолтом, сообщает телеканал NBC.

«Моя оценка такова, что шансы дожить до 15 июня, имея возможность оплатить все наши счета, довольно низки», — заявила она.

При этом глава ведомства предупредила, что некоторые счета страны останутся неоплаченными, если потолок долга не будет повышен. Йеллен добавила, что после 15 июня страна должна осуществить дополнительные налоговые платежи, выразив сомнения в том, что у Соединенных Штатов хватит денег до этой даты.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила команду спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти в создании угрозы дефолта. По ее словам, в переговорах по потолку госдолга республиканцы выдвинули требования, которые стали «большим шагом назад». Жан-Пьер уточнила, что предложения команды Маккарти «содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами Конгресса».