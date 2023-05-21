Белый дом обвинил республиканцев в создании угрозы дефолта

Белый дом: требования республиканцев стали «большим шагом назад» в переговорах по госдолгу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила команду спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти в создании угрозы дефолта. Ее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По ее словам, в переговорах по потолку госдолга республиканцы выдвинули требования, которые стали «большим шагом назад». Жан-Пьер уточнила, что предложения команды Маккарти «содержали набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами Конгресса».

Она отметила, что президент США Джо Байден на переговорах «вновь и вновь выдвигал» предложения по сокращению дефицита бюджета. По мнению пресс-секретаря Белого дома, именно республиканцы угрожают впервые в нашей истории привести страну к дефолту.

Ранее журнал The Economist сообщил, что из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, отмечало издание.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.