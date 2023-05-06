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21:59, 6 мая 2023Мир

Госдолг США назвали угрозой мировой экономике

The Economist: госдолг США угрожает мировым рынкам, но власти не хотят исправлять ситуацию

Фото: Walter Martin / Unsplash

Из-за рекордного госдолга США могут столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов. Оба варианта развития событий угрожают мировой экономике, пишет The Economist.

По данным издания, Соединенные Штаты не пытаются исправлять сложившуюся ситуацию. В статье отмечается, что дефолт подорвет доверие к самой важной финансовой системе мира, а серьезные сокращения бюджетных расходов спровоцируют глубокую рецессию. По словам автора материала, политического решения сложившейся проблемы в Соединенных Штатах нет, поскольку чиновники в своих обсуждениях зашли в тупик.

Мировой рынок надеется, что американские власти найдут выход, говорится в статье. По данным издания, если это произойдет и потолок госдолга снова повысят, «бюджетная гимнастика» вновь пропадет из поля зрения. Отмечается, что такая ситуация крайне нежелательна, поскольку основа финансовой системы США с каждом разом становится менее стабильной.

В апреле спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что американский госдолг можно сравнить с тикающей бомбой, которая взорвется из-за отсутствия ответственных действий. По его мнению, американский лидер Джо Байден «ничего не сделал» для решения данной проблемы.

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Марина Совина
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