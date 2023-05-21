В Турции заявили об обнаружении самой качественной в мире нефти

Глава Минэнерго Турции Донмез назвал нефть на юго-востоке страны самой качественной в мире

Нефть, обнаруженная на юго-востоке Турции, является самой лучшей в мире по качеству, об этом рассказал глава Минэнерго страны Фатих Донмез, передает телеканал Haber Global.

Он добавил, что специалисты начали работы на месторождениях в горах Габар четыре года назад. «Мы обнаружили там лучшую в мире по качеству нефть», — назвал он ее особенности. Министр добавил, что ранее правоохранительные органы боролись против террористов в этом районе. «Только недавно смогли безопасно проводить там работы», — подчеркнул политик.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новых залежах нефти, которые были обнаружены на юго-востоке страны. По словам турецкого лидера, нефть залегает на глубине в 2,6 километра. Он отметил, что ее запасы оцениваются в десятки миллиардов долларов.