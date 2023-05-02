Эрдоган объявил об обнаружении новых месторождений нефти на юго-востоке Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о новых залежах нефти, которые были обнаружены на юго-востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обнаружили месторождение нефти в горах Габар у города Джизре, производительностью порядка 100 тысяч баррелей в сутки. Мы уже начали поставки нефти высокого качества на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ)», — сказал политик.

По словам турецкого лидера, нефть залегает на глубине в 2,6 километра. Он отметил, что ее запасы оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Эрдоган добавил, что эти залежи позволят добывать больше сырья, чем сейчас. Он заявил, что Турция перестанет быть нуждающимся в энергоресурсах государством, а станет «страной-экспортером энергоресурсов».

Также политик сообщил, что месторождение назвали в честь учительницы Айбюке Ялчын, которая была убита в 2017 году боевиками Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической.

Ранее Турция резко снизила закупки российской нефти и газа. Импорт нефти из России упал в 1,9 раза, до 963 тысяч тонн, в декабре 2022 года. В целом страна сократила закупки нефти на 11,5 процента к ноябрю, до 2,3 миллиона тонн. Импорт газа снизился на 18 процентов за год, до 21,6 миллиарда кубометров.