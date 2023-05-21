Киев опроверг договоренности по функционированию двух портов

Киев опроверг договоренности по функционированию украинских портов Николаев и Ольвия

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский опроверг договоренности о полноценном функционировании украинских портов Николаев и Ольвия в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости.

Сольский обратил внимание, что президент Турции Эрдоган сказал, что корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия, «выйдут из портов, а не будут заходить».

«Это означает, что пока что договоренностей о полноценной нормальной работе этих портов нет», — пояснил министр.

Ввключение Николаева в зерновую сделку позволило бы Украине увеличить свой экспорт примерно в два раза, указал Сольский. При этом важно не только открытие порта, но достаточное количество пропускаемых в Босфоре судов.

Черноморская зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска.