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21:31, 21 мая 2023Мир

В Индии призвали реформировать ООН

Премьер Индии Моди на саммите G7 призвал реформировать ООН
Нарендра Моди

Нарендра Моди . Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите стран «Большой семерки» (G7). Слова из его речи приводит The Economic Times.

В ходе встречи Моди призвал реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН), которая не отвечает современным условиям.

«[ООН] не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в двадцатом веке, не отражают действительность века двадцать первого. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН», — призвал он.

Политик добавил, что ООН следует «стать голосом глобального Юга». В противном случае организация останется «лишь говорильней».

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Марина Совина
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