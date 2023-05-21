В Индии призвали реформировать ООН

Премьер Индии Моди на саммите G7 призвал реформировать ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите стран «Большой семерки» (G7). Слова из его речи приводит The Economic Times.

В ходе встречи Моди призвал реформировать Организацию Объединенных Наций (ООН), которая не отвечает современным условиям.

«[ООН] не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в двадцатом веке, не отражают действительность века двадцать первого. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН», — призвал он.

Политик добавил, что ООН следует «стать голосом глобального Юга». В противном случае организация останется «лишь говорильней».