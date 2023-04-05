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02:44, 5 апреля 2023Мир

Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Президент Турции Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совбез ООН

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) должен быть реформирован. Об этом пишет агентство Anadolu.

По его мнению, инклюзивная реформа СБ ООН является острой необходимостью. «Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым», — отметил турецкий лидер.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия и Индия будут настаивать на реформе Совбеза ООН. «Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности», —сказала она.

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Марина Совина
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