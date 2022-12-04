Германия собралась и дальше настаивать на реформе Совбеза ООН

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия и Индия будут настаивать на реформе Совбеза ООН

Германия и Индия собрались и дальше настаивать на необходимости реформы Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

Министр назвала «незначительным» прогресс в вопросе получения странами «Группы четырех» (G4 — Германия, Индия, Бразилия и Япония) постоянного места в СБ ООН.

«Однако это не мешает нам продолжать настаивать на реформе Совета Безопасности вместе с нашими индийскими партнерами (...) Сегодняшние геополитические реалии как никогда требуют дееспособного и полностью функционирующего Совета Безопасности», — объяснила она накануне визита в Нью-Дели. По мнению Бербок, правом вето в Совбезе ООН часто злоупотребляют.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против постоянного членства ФРГ в Совете Безопасности ООН. По его словам, ни Германия, ни Япония ничего нового не привнесут в Совбез.

В конце сентября Вашингтон выступил за расширение СБ ООН, в том числе за счет новых постоянных членов. На сегодняшний день постоянными членами Совбеза ООН являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и США.