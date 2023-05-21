Посол Украины в Польше удалил пост об извинениях за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Зварыч удалил пост об извинениях перед Варшавой за Волынскую резню

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч удалил пост, в котором раскритиковал слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню. На это обратило внимание РИА Новости.

Украинский представитель на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) отметил, что попытки навязать Украине то, «что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными». По его словам, Киев готов к диалогу и взаимному пониманию, но призвал к «уважению и взвешенности в высказываниях».

Вместо этой публикации Зварыч выложил новую запись, в которой указал, что Украина готова к «диалогу и сотрудничеству по вопросам истории, мы понимаем ее значение, чтим память жертв».

Лукаш Ясина 20 мая заявил, что Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню. При этом представитель Варшавы признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов, и для украинского народа сейчас проблема Волынской резни не самая важная.

Волынская резня произошла в 1942–1943 годах на территории Западной Украины, когда по приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.