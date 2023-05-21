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01:58, 21 мая 2023Бывший СССР

Посол Украины в Польше раскритиковал призыв извиниться за Волынскую резню

Посол Украины в Польше Зварич осудил призыв Варшавы извиниться за Волынскую резню

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency

Посол Украины в Варшаве Василий Зварич раскритиковал слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясины о необходимости Киева извиниться за Волынскую резню. Украинский представитель на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) назвал этот призыв досадным и неприемлемым.

Он отметил, что попытки навязать Украине то, «что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, являются неприемлемыми и досадными».

По его словам, Киев готов к диалогу и взаимному пониманию, но призвал к «уважению и взвешенности в высказываниях».

Лукаш Ясина 20 мая заявил, что Украина до сих пор не принесла извинения Варшаве за Волынскую резню. В связи с этим президент страны Владимир Зеленский должен взять на себя больше ответственности и сделать это.

При этом представитель Варшавы признал, что в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа сейчас проблема Волынской резни не самая важная.

В апреле Владимир Зеленский отказался извиняться за преступления Киева во время посещения Польши в апреле, поэтому его визит не принес никакой позитивной динамики в двусторонних отношениях.

Волынская резня произошла в 1942–1943 годах на территории Западной Украины, когда по приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

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Марина Совина
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