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14:19, 8 апреля 2023Мир

Зеленский отказался извиниться за преступления Украины

Mysl Polska: во время визита в Польшу Зеленский отказался извиниться за преступления Киева

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался извиняться за преступления Киева во время визита в Польшу, поэтому его визит не несет никакой позитивной динамики в двусторонних отношениях. Об этом сказано в материале обозревателя портала Mysl Polska Пшемыслава Пяста.

«Достаточно почитать полные восторга эмфазы по поводу "исторического визита" Зеленского. О его великом историческом послании. И о якобы "пропольском" жесте, который состоял в том, что выступающий произнес несколько слов на нашем языке. Когда я слушаю такие высказываемые пророческим тоном излияния, меня сначала разбирает беззаботный смех, а затем охватывает жалость и тревога», — говорится в статье.

По его словам, Зеленскому стоило бы извиниться за обстрелы польской территории украинскими ракетами в рамках инцидента в Пшеводуве, в результате которого несколько польских граждан лишились жизни и имущества. Помимо этого, украинский лидер не стал просить прощения за Волынскую резню.

Зеленский прибыл в Польшу с супругой Еленой 5 апреля. Политик встретился с президентом Польши, премьер-министром Матеушем Моравецким. Кроме того, польский президент Анджей Дуда вручил Зеленскому высшую награду страны, орден Белого орла.

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Виктория Кондратьева
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