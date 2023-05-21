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02:23, 21 мая 2023Мир

Макрон призвал лидеров «Большой семерки» заставить Китай надавить на Россию

Макрон призвал лидеров стран G7 заставить Китай надавить на Россию в украинском вопросе

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров «Большой семерки» (G7) заставить Китай надавить на Россию в украинском вопросе. Об этом сообщил журнал Le Point.

В частности, Париж хочет, чтобы его «маленькая музыка» прозвучала в позиционировании Пекина. «Китай играет важную роль, у него есть статус и обязанности, которые мы хотим, чтобы он взял», — объяснил один из советников французского лидера. При этом он подчеркнул, чтобы это происходило путем вступления в рамки сотрудничества, отвечающего определенному количеству стандартов и ценностей.

Кроме того, власти Франции призывают европейцев не соглашаться с конфронтационным подходом, поддерживаемым Вашингтоном.

Ранее в МИД Китая заявили о протесте в связи с заявлением «Большой семерки» по КНР. Пекин предостерег страны G7 от политики экономического принуждения, заявили в министерстве, подчеркнув, что государствам «Большой семерки» стоит прекратить указывать Пекину и вспомнить историю своих злодеяний в области нарушения прав человека.

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Марина Совина
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