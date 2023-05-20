В Пекине выразили протест после заявления G7 по Китаю

В МИД Китая заявили о протесте в связи с заявлением G7 по КНР

Пекин выражает протест после заявлений лидеров стран «Большой семерки» (G7) о Китае. Об этом сообщили в МИД КНР, передает РИА Новости.

Там добавили, что Пекин сделал Токио серьезное представление за грубое вмешательство стран G7 в дела Китая.

КНР предостерегает страны G7 от политики экономического принуждения, заявили в министерстве, подчеркнув, что государствам «Большой семерки» стоит прекратить указывать Пекину и вспомнить историю своих злодеяний в области нарушения прав человека.

Лидеры «Большой семерки» приняли итоговое заявление саммита за день до его окончания — 20 мая. Оно, в частности, затронуло конфликт на Украине, вопросы глобального Юга и отношения с Китаем. Лидеры G7 готовы строить конструктивные отношения с КНР в соответствии со своими национальными интересами, следует из заявления. В нем также выражена обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Страны саммита указали, что они выступают против действий Китая, которые направлены на милитаризацию региона.

Саммит «Группы семи» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где, как ожидается, состоится его встреча с американским коллегой Джо Байденом.